Im Mai 2020 tauchten Vorwürfe gegen Dr. Alois Schranz auf, wonach Schutzmasken an niedergelassene Ärzte und Gesundheitsdienstanbieter weitergegeben wurden, die nicht dem KN95- bzw. FFP2-Standard entsprochen hätten. Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilte, ist keinerlei Anfangsverdacht gegeben und deshalb wird auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Begründung führt die Staatsanwaltschaft an, dass die angekauften Masken von der Medalp selbst verwendet wurden und deshalb nicht davon auszugehen ist, dass Schranz bekannt war, dass die Produkte nicht den Standards entsprechen. Aus den Bestellbestätigungen und Rechnungen gehe hervor, dass die Masken als KN95, N95 bzw. FFP2 bezeichnet wurden. 10.000 Masken (10% der Gesamtmenge) wurden verschenkt, ein Teil zum Wiederbeschaffungswert weiterverkauft.