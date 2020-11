Bei der Festnahme eines weiteren Schleppers half ein Pensionist aus Schandorf mit. Der frühere Gemeindemitarbeiter hatte auf einem Feldweg bei der alten Mülldeponie einen verdächtigen Pkw entdeckt. „Ich fuhr mit meinem Traktor zu dem blauen Audi mit Kennzeichen aus Lettland und konnte erkennen, dass der junge Mann am Steuer ein Navigationssystem auf dem Handy in Betrieb hatte. Mir war sofort klar, dass daran irgendetwas faul ist“, erzählt Franz B. (62). Er rief die Polizei. Der Chauffeur wurde observiert. Als später fünf Syrer in sein Auto einsteigen wollten, saß der Schlepper in der Falle. Festnahme!