Wiedergeburt in Klagenfurt

Jetzt steht Squash immerhin in der Landeshauptstadt vor der langersehnten Wiedergeburt. Denn – nach gescheiterten Versuchen, im Sportpark Klagenfurt eine neue Anlage zu installieren – werden am besagten Waagplatz 7 die alten Plätze saniert. Federführend für das Projekt ist Marcel Kuster, Geschäftsführer des Injoy Klagenfurt. „Mein Partner und ich investieren 60.000 Euro in die Komplettsanierung der beiden Courts, die dann völlig unabhängig und getrennt vom angrenzenden Fitnesscenter buchbar sind. Zudem bauen wir gerade neue Umkleiden, einen Aufenthaltsraum und neue Sanitäranlagen“, erklärt Kuster, der mit der Eröffnung des „Squash Center Klagenfurt“ Anfang Jänner rechnet. „Anmeldung und Bezahlung werden dann bequem online machbar sein“, betont Kuster.