Tatverdächtigt wird ja ein Klagenfurter, der mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist und sich in der Suchtgiftszene bewegen soll. Der 37-Jährige, für den die Unschuldsvermutung gilt, sitzt inzwischen seit zweieinhalb Wochen in U-Haft. Er behauptet, dass sich beim Hantieren mit einem Kleinkalibergewehr ein Schuss gelöst hätte. Doch dem widersprechen die Gerichtsmediziner in Graz, die festgestellt haben sollen, dass dem Opfer die Waffe am Hinterkopf angesetzt worden war. Somit würde es sich nicht mehr um grob fahrlässige Tötung, sondern um einen Mord handeln. Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse kann dies vorerst nicht bestätigen: „Wir haben die Abschlussberichte noch nicht erhalten, auch nicht die toxikologischen Gutachten.“