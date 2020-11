Gut drei Wochen nach seiner Wahlniederlage hat US-Präsident Donald Trump seinen Rückzug für Mitte Dezember in Aussicht gestellt - wenn Joe Biden offiziell beim Treffen der Wahlleute am 14. Dezember zum Sieger bestimmt wird. „Sicher werde ich das. Und Sie wissen das“, kündigte Trump am Donnerstag anlässlich des Feiertags Thanksgiving vor Journalisten an, das Weiße Haus zu verlassen. In einer Videokonferenz mit US-Soldaten im Ausland kündigte Trump unterdessen an, dass es in der kommenden Woche erste Auslieferungen eines Corona-Impfstoffes geben werde. Nur: Zugelassen ist in den USA noch keine Impfung.