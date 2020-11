Drei Autos und ein Lkw waren in den Unfall verwickelt, der sich Donnerstagfrüh auf der Pinzgauer Straße B311 in St. Veit ereignet hat. Es wurden drei Personen leicht verletzt, an den Autos entstand Totalschaden. Trotzdem der Unfall recht glimpflich ausgegangen ist, hatten die Einsatzkräfte ordentlich zu tun.