Leider schon wieder ein Traktorunfall in der Steiermark! Ein 83-Jähriger, der mit dem Traktor unterwegs war, kam auf der Teichalm von der Straße ab und fuhr über eine steile Böschung, weshalb der Traktor umfiel. Erst nach einer Dreiviertelstunde kam an der abseits gelegenen Stelle eine Anrainerin vorbei, die die Rettungskette sofort in Gang setzte. Der Steirer wurde verletzt.