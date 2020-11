Zuletzt angeschlagen

Ebenfalls in Ruka starten heute die Langläufer in die neue Saison. Los geht´s mit dem klassischen Sprint. Mit dabei ist die Rottenmannerin Lisa Unterweger, die ins kalte Wasser springt! „Letzte Woche war ich gesundheitlich angeschlagen, hab kein Rennen bestreiten können. Mein Fokus liegt am Weltcup und daher wollte ich auch kein Risiko eingehen“, erzählt die 25-Jährige. Sie geht ohne große Erwartungen in die neue Saison. „Sie wird sowieso in vielerlei Hinsicht eine wie keine andere bisher werden. “ In Finnland geht’s auch für die Biathleten los: In Kontiolahti sind mit Harald Lemmerer und David Komatz zwei Steirer dabei.