Die Straßensperre galt sowohl für den gesamten Fahrzeugverkehr, als auch für alle Fußgänger. Ab Freitag 8.00 Uhr kann die Pitztalstraße über den Tag vorübergehend wieder befahren werden. Ein Beobachtungsposten soll eingerichtet und die Straße so abgesichert werden. Am Wochenende wird die Straße jeweils von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr befahren werden können. Gleichzeitig wird ein Radarwarnsystem installiert, mit dem eine Ampelanlage gesteuert wird. Dadurch soll dann - voraussichtlich ab Montag - die Pitztalstraße auch in der Nacht wieder befahren werden können.