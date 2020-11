Ein prägnanter Satz fiel am Donnerstag in der Hofburg: „No na net ist das politisch“. Susanne Höllinger meinte Posten bei der Staatsholding ÖBAG („es ist ja die Republik beteiligt“) und brachte damit eine Erkenntnis des seit Juni tagenden Ibiza-Ausschusses auf den Punkt. Netzwerke, wohin man schaut. Höllinger ist ÖVP-Mitglied und seit Februar 2019 Aufsichtsrätin der ÖBAG, die rund 20 Milliarden an Staatsbeteiligungen verwaltet (von OMV bis Casinos). Wie ihre Bestellung zustande kam?