Was ist noch zu retten?

Das Weihnachtsgeschäft sei ohnehin gelaufen, die Nächtigungen storniert. Dasselbe gilt, so Pulker, für Weihnachtsfeiern in der Gastronomie. Silvester, so Pulker und Hoch, könne man theoretisch retten. Dafür müssten aber etwa die Reisewarnungen aufgehoben werden. Das ist – in Hinblick auf die jüngsten Entscheidungen aus Deutschland wenig realistisch.