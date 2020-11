Mit einer überraschenden Startelf geht Rapid am Donnerstag in das Europa-League-Spiel gegen Dundalk! Melih Ibrahimoglu wird in Irland sein Startelf-Debüt für die Grün-Weißen von Co-Trainer Manfred Nastl geben. Der 20-jährige Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend durfte heuer erst siebenmal für Rapid auslaufen, aber noch nie von Beginn an.