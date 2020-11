Heute gegen 15 Uhr wollte eine 13-Jährige aus dem Bezirk Liezen die Döllacher Straße in Liezen über einen Schutzweg überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein 32-jähriger Mann aus Liezen mit seinem PKW die Straße. Der Lenker des Autos übersah das Mädchen. In weiterer Folge kollidierte das Auto mit dem Mädchen am Schutzweg.