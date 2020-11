Unerklärlich ist für Ittner allein schon der Umstand, dass Ex-Bankchef Martin Pucher nach dem Auffliegen des Millionen-Debakels von seinem Anwalt als Robin Hood dargestellt worden ist, der alles nur gut gemeint habe. „Das ist ein durchschaubares Ablenkungsmanöver und ein Schlag ins Gesicht der Kunden“, sagte Ittner. Wie kann ein solcher Finanzskandal so lange ohne Folgen bleiben? „Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Ich kann es mir nur so erklären, dass Fakten geschaffen worden sind, die gar keine waren, und an den vorgegebenen Rahmen angepasst wurden“, umschreibt der Branchenprofi die kriminellen Geschäfte. Dass Geldinstitute ihren Kredite-Status „viel zu positiv“ darlegen wollen, sei nicht ungewöhnlich. Das Spezielle an der Commerzialbank war, dass es gleich eine ganze Serie von fingierten Krediten gegeben habe und die Kontrollkette von Anfang an durchbrochen gewesen sei, so Ittner. Im diesem Fall sei die interne Revision durch den Vorstand gezielt an einer korrekten Arbeitsweise gehindert worden, betonte er. Die Rolle der Notenbank: „Die Nationalbank ist keine Bankenpolizei!“