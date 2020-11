Wettrennen um Massentests: Nachdem aus den Bundesländern anfangs einige Skepsis gegenüber den Corona-Massentests im Dezember zu hören war liefern sie sich jetzt ein Wettrennen um die ersten Test-Termine. Zunächst hatten Vorarlberg und Tirol angekündigt, bereits am 5. und 6. Dezember die Großtests abzuhalten, dann folgten umgehend weitere Bundesländer, die eine Woche später testen werden. Ehe sich Wien am Mittwoch mit der Verkündung, man werde schon am 2. Dezember beginnen, an die Spitze setzte. In insgesamt drei Stationen sollen in der Bundeshauptstadt bis zum 13. Dezember täglich maximal 150.000, insgesamt 1,2 Millionen Menschen getestet werden. Mit dieser Vorverlegung der Tests in den meisten Bundesländern rückt man deutlich von der ursprünglich geplanten Strategie ab, erst kurz vor Weihnachten zu testen und damit den Österreichern „sichere Weihnachten“ zu ermöglichen. Da kann man nur hoffen, dass sich nicht zu viele Menschen zwischen dem Massentest Anfang Dezember und den Feiertagen infizieren!