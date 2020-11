Bei Corona-Ausbruch im März ergriff Eric die Flucht. „Ich und meine Frau haben Horrormeldungen aus den USA gehört, dass Trump die Grenzen schließt und keine US-Bürger mehr einreisen lässt. Dann sind wir über Nacht abgereist, haben keinem was gesagt.“ Die Bulls-Verantwortlichen zeigten sich verständnisvoll - mittlerweile fühlt sich Familie McClellan in der Hochsteiermark wieder wohl. Und am Samstag - nach einem Monat Corona-Stillstand - will McClellan, der schon in Belgien, Griechenland, Deutschland und Litauen seine Korbjäger-Brötchen verdiente, gleich im Derby gegen den UBSC Graz zeigen, was er drauf hat.