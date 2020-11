Ihr Schöpfer, der Finne Kimmo Frosti - nein, das ist kein Künstlername -, ist seit Sonntag im Lande. Als wir ihn am Donnerstagnachmittag am Telefon erreichen, knattert im Hintergrund eine Motorsäge: „In einer halben Stunde sind wir fertig.“ Gelagert werden die Figuren in einem Kühlhaus in Groß St. Florian. Heute wird mit dem Aufbau im Landhaushof begonnen, am Samstag die Eiskrippe dann - wegen Corona ohne großes Tamtam - eröffnet.