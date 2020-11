Das unterstreicht auch die aktuelle Tabelle. Nach acht Runden hat der Doch-Nicht-Absteiger drei Punkte mehr am Konto als in der vergangenen Saison. Und er kommt nach den Siegen zuletzt gegen St. Pölten und Admira mit stolz geschwellter Brust nach Liebenau.

124 Spiele für Sturm

„Wir sind gut drauf, aber Sturm ja auch“, schmunzelt Koch. 124 Spiele bestritt der Rechts-Verteidiger für die Schwarzen, ehe er im Jänner in seiner Tiroler Heimat bei Wattens andockte. „War eine schöne Zeit in Graz, aber daheim ist eben daheim.“ Samstag kommt der 31-Jährige erstmals nach seinem Abschied als Gegner in die Merkur Arena.