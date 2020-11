Den Stein ins Rollen gebracht haben Vorwürfe des langjährigen, renommierten Dozenten Georg Feigl, der via „Krone“ „haarsträubende“ Fehler in Online-Vorlesungen anprangerte. Die rund um diese Vorgänge am Anatomie-Institut durchgeführte Umfrage ist also brandaktuell - und wurde von Studenten selbst erstellt. 400 Betroffene haben sich beteiligt und mehrere Fragen zu Sezierkursen, die ja Herzstücke des Medizinstudiums sind, beantwortet. Dazu konnten Kommentare abgegeben werden. Alle Ergebnisse und Antworten liegen der „Krone“ vor.