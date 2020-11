Der Ort Fucking in der Innviertler Gemeinde Tarsdorf erlangte durch zahlreiche Medienberichte in der Vergangenheit weltweite Bekanntheit. Touristen reisten in den 100-Seelen-Ortsteil, um sich vor der Tafel fotografieren zu lassen. Auch mehrere Diebe machten nicht Halt, nahmen sich die Tafeln als Souvenir mit nach Hause.