Das Goldtor erst im Penaltyschießen gefallen – für die Eisbullen war das am Mittwoch eine Premiere in der Eishockeyliga. Weil das aber Villach geschossen hatte, blieb Salzburg nur ein Punkt, gab es die zweite Niederlage seit der Rückkehr aus der Covid-Auszeit, gesamt bereits die fünfte in Serie. Punkteausbeute: 2:13. Davor stand der Superstart mit 12:0 Zählern und 21:7 Treffern.