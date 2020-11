Von 2007 bis 2020 hat der Verdächtige Ausgleichszahlungen bezogen, während er seinen Lebensmittelpunkt in Kroatien und Bosnien-Herzegowina hatte und nur selten in Österreich war. Sein 42-jähriger Sohn und dessen 38-jährige Frau, sie leben in Graz, sollen bisherigen Ermittlungen zufolge die Formulare für den Vater und dessen 76-jährige Frau ausgefüllt haben. Sie werden wegen schweren Betrugs, Geldwäscherei und Urkundenfälschung angezeigt.