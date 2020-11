Sein Freund habe diese Erfahrungen teilen wollen und ihn wiederholt auf LSD angesprochen. Als sich die beiden am Abend des 14. August 2018 trafen, habe er ihm daher den Stoff offeriert. Der Freund habe ihn zunächst auch gut vertragen, bei einer Party am Stadtrand „sehr ruhig, sehr entspannt“ gewirkt, nach einer Unterhaltung mit südamerikanischen Frauen, die ihn „geneckt“ hätten, aber plötzlich gehen wollen. Als der Freund nach Hause fuhr, sei er ihm nicht hilfsbedürftig erschienen, bekräftigte der Angeklagte. „Nicht in meinem schlimmsten Albtraum habe ich daran gedacht, dass sich die Kombination LSD und Dachterrasse auswirken könnte“, hatte er beim Prozessauftakt am vergangenen Dienstag betont.