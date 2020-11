Das Haydnkonservatorium in Eisenstadt soll in eine private Hochschule umgewandelt werden. Das hat die Landesregierung in einer, über Video geführten, Sitzung beschlossen. Dafür muss bis 1. Jänner 2021 eine gemeinnützige GmbH gegründet werden, um das Haydnkons unter das Dach der Landesholding holen zu können. Interimistischer Geschäftsführer wird Ex-Landesvize Franz Steindl.