Homeoffice und Distance Learning – das ist der Alltag für viele Arbeitnehmer und die meisten Schüler im Land. Da bilden auch die so genannten „Übungsfirmen“ der Einrichtungen keine Ausnahmen. So wie in der HTL Pinkafeld.Hier konnten jene Schüler, welche die IT-Solutions4You GmbH heuer übernommen haben, wegen Covid-19 nicht von ihren Vorgängern eingeschult werden. „Den Jugendlichen standen zum Glück die gut dokumentierten Prozesse des Übungsfirmenalltags aus dem Vorjahr zur Verfügung“, so die betreuenden Lehrer Heinz Bundschuh und Silke Zapfel.