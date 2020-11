Fußball-Profi Raphael Holzhauser hat seinen Vertrag beim belgischen Erstligisten Beerschot bis Juni 2023 verlängert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler erzielte in der laufenden Saison in bisher 13 Ligaspielen bereits zehn Treffer und führt damit die Torschützenliste an. Außerdem gelangen dem Offensivmann acht Torvorlagen.