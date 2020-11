Beim Freizeitticket zog der Vorverkauf gegen Ende Oktober noch einmal an und es wurden nun 51.000 Karten abgesetzt, das sind um 10.000 weniger als beim Vorjahres-Rekord. „Das Minus ist mit 16,5 Prozent geringer als erwartet ausgefallen“, resümiert Vorsitzender Thomas Schroll. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist festgelegt, dass im Fall eines Lockdowns pro Tag 1/365 des Kaufpreises rückerstattet werden, sofern die Zahl der Ersteintritte in Skigebiete unter 20 bleibt („Fair Use Policy“). Die Abrechnung des Guthabens erfolgt gegen Ende des Freizeitticket-Jahres im September, da ja theoretisch auf den gegenwärtigen Lockdown noch weitere folgen können.