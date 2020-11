Schwer mit der Krise zu kämpfen haben die Unternehmen im Land – vor allem jene, die durch den Lockdown schließen mussten. In Hornstein setzt man auf den viel beschworenen Zusammenhalt der Menschen im Burgenland. „,Fahr nicht fort, kauf im Ort‘ lautet unser Motto“, so Bürgermeister Christoph Wolf. Man poche auf eine Kombination von innovativen Servicekonzepten der lokalen Betriebe und finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde: „Unsere Wirtschaftstreiben versuchen, sich so gut wie möglich auf die Situation einzustellen. Bestellungen werden etwa telefonisch oder per Mail entgegengenommen, dann wird geliefert.“