Vermutlich gab es noch nie einen schlechteren Zeitpunkt für ein Projekt, das Menschen aus verschiedenen Haushalten dazu bringen soll, in einem Auto Platz zu nehmen. Und dennoch: „Man muss auch an die Zeit nach der Krise denken“, sagt Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. Innerhalb eines Monats wurden drei Park-&-Drive-Anlagen in Niederösterreich fertiggestellt, und zwar an der A4 bei Bruck an der Leitha, an der A1 bei Ybbs sowie zuletzt in Tulln.