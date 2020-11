Gerade in Corona-Zeiten wurde der Turnunterricht häufig auch in den Bienenpark verlagert, allerdings gibt es dort kaum Angebote für Kinder ab dem Volksschulalter. „Ich setze mich schon länger dafür ein, den Spielplatz aufzuwerten. Leider ist es bis jetzt immer am lieben Geld gescheitert“, erklärt VP-Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Mit-Initiatiorin der Sammelaktion. Denn im Stadtbudget gibt es keinen Platz für das 18.000 Euro teure Klettergerüst. 3000 Euro sowie die Montage würde die Gemeinde übernehmen, wo man die Aktion positiv sieht: „Bürger und Stadt können ein schönes Projekt realisieren, das sonst nicht verwirklicht werden könnte.“ Die fehlenden 15.000 € werden nun bis Jahresende gesammelt.