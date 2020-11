„Es gab Empfehlungen, aber eben keine Regeln“

Kritik übt König am Gesundheitsministerium: „Es hat heuer wegen Corona keine klare Impfstrategie des Ministeriums gegeben, die dafür sorgt, dass besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen ihren Impfstoff bekommen. Es gab Empfehlungen, aber keine Regeln. So galt bei Impfaktionen der Österreichischen Gesundheitskasse sowie der Stadt Wien ,first come, first serve.’“ Sein Fazit lautet: „Der heurige Herbst zeigt eines ganz besonders deutlich auf: Die Impfstoffverteilung gehört in bewährter Weise in die Hand der Apotheker, besonders in Krisenzeiten.“