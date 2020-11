Am 3. Dezember verwandelt sich Schauspielerin Milla Jovovich in dem auf Capcoms gleichnamigen Action-Rollenspiel basierenden Kinofilm „Monster Hunter“ in die Monsterjägerin Artemis. Nur einen Tag später können auch Gamer in ihre Rolle schlüpfen und an einer zeitlich limitierten, vom Film inspirierten Event-Quest in „Monster Hunter World: Iceborne“ teilnehmen. In der zweiteiligen Herausforderung für Meisterrang-Jäger muss erst der furchteinflößende Schwarze Drache aus der ersten Solo-Mission des Films besiegt werden, bevor sich die Jäger dem Großen Rathalos entgegenstellen müssen.