Wo wird in Tirol überall getestet?

In allen Gemeinden, sprich in der Heimatgemeinde der Testperson. Informationen zum Testlokal findet man in Kürze unter www.tiroltestet.at - ebenso Infos, was man zum Beispiel tun kann, wenn man sich genau am Testungswochenende in einem anderen Tiroler Ort befindet.