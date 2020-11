„Manchmal fragte ich mich“

„Ich war so lange weg, dass ich mich manchmal fragte, ob die Menschen mich noch liebten, ob sie immer noch das gleiche für mich fühlen, wie früher. Das, was ich von ihnen bekam, übertraf alles, was ich mich je getraut hätte zu erhoffen“, fügte die Nummer zehn der argentinischen Nation hinzu, in Anspielung auf seinen letzten Arbeitsplatz. Zuletzt war er ab September 2019 beim argentinischen Erstligisten Gimnasia La Plata tätig. Vorher arbeitete er in Mexiko.