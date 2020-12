Ist es manchmal befriedigender sich zu überlegen, welcher Instrumente oder Behelfsmittel man sich für das Erschaffen eines Klangs oder eines Songs bedient als das Kreieren des Stückes selbst? Ist es spannender neue Wege zu finden, um sich auszudrücken, als den Ausdruck auf der Bühne selbst zu genießen?

Anna: Für einen Sound muss man immer neue Energien und Inspirationsquellen finden. Der Klang muss irgendwann zur Komposition werden und das kann man traditionell oder abstrakt gestalten. Die Pfeifenorgel etwa spiele ich sicher nicht in klassischer Art und Weise, weil ich viel mit unterschiedlichen Klängen experimentiere. Mir sind die Klangschichten wichtig, die Dissonanzen und Zwischenräume. Der Klang ist für mich fast das Wichtigste. Wie siehst du das Vater?

Carl Michael: Wir beide erzeugen Musik sehr unterschiedlich. Mit wenigen Ausnahmen spiele ich live eigentlich fast nur Dinge, die man auf keinem meiner Alben findet. Meine Livesets sind nicht wirklich aufnehmbar, weil ich so viele tiefe Frequenzen verwende, die dann auf dem physischen Produkt verschwinden würden. Es gibt ein paar Live-CDs, aber sie klingen alle nicht wie der Moment, in der das Konzert stattfand. Ich habe meist ein klares Konzept von etwas und bewege mich dann darin so frei wie möglich. Ich habe wortwörtlich schon architektonische Projekte gemacht, die Architektur als Konzept verwendeten. Etwa mit dem holländischen Architekten Rem Koolhaas.

Anna: Ich würde das aber auch bei mir so sehen. So anders arbeiten wir da gar nicht. Die Pfeifenorgel hat einen so breiten Soundrahmen, dass es auf der Welt keine Möglichkeit gibt, all das auf einem haptischen Produkt unterbringen zu können. Man muss in der Konzerthalle oder in der Kirche sein, um all die Noten und Töne richtig fühlen zu können. Das große Bild siehst du nur, wenn du wirklich beim Konzert bist. Ich unterscheide stark zwischen solchen Shows und normalen Konzerten.