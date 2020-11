Weiter gefeilt wird an den Vorbereitungen für die Massentests. Fix ist, wie berichtet, dass in der ersten Phase, bei der sich rund 30.000 Pädagogen am 5. und 6. Dezember untersuchen lassen können, pro Region mindestens eine Teststation errichtet wird. Bis zu den für alle offenen Massenchecks am 19. und 20. Dezember sollen diese Kapazitäten dann noch Schritt für Schritt erweitert werden. Als Teststationen sollen laut Angaben des Sanitätsstabes möglichst große Säle und Hallen, etwa das VAZ in St. Pölten oder auch die Österreich-Halle in Krems, dienen. Selbst organisiert indes die Polizei die Tests für die 5400 Beamten im Land. Sie werden unmittelbar nach jenen der Pädagogen und direkt über das Innenministerium abgewickelt.