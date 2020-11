Überforderung bei Englisch, Desinteresse an Mathematik

Eine Überforderung sei bei den Schülern am häufigsten in Englisch bemerkbar, Desinteresse vor allem in Mathematik. Gefragt, welche Faktoren am meisten beim Lernen stören würden, gaben fast 60 Prozent soziale Medien an, knapp gefolgt vom Desinteresse am Lernstoff.