Polizisten stoppten das Fahrzeug gegen 2.30 Uhr in der Cumberlandstraße zu einer Routinekontrolle, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer. Lenker und Beifahrer seien aber sichtlich nervös gewesen und hätten sich in Widersprüche verwickelt, etwa bei der Frage nach dem Reiseziel. So hätten die Männer angegeben, mit dem Fahrzeug Orte in Österreich ansteuern zu wollen. Am Navi war aber Deutschland als Ziel gut sichtbar eingegeben.