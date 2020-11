Aufgrund von Corona-Fällen bei mehreren Klubs sind vier der fünf am Wochenende geplanten Spiele der Männer-Handball-Liga abgesagt worden. Einzig die Partie Hard gegen Krems am Samstag könne stattfinden, teilte die Liga am Freitag mit. Innerhalb bzw. im Umfeld der Mannschaften aus Ferlach, Linz, Schwaz und Bärnbach/Köflach seien zuletzt diverse positive Befunde aufgetreten.