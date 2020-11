Eine Polizeistreife bemerkte am Mittwochvormittag in der Rainbergstraße ein Traktorgespann mit offensichtlich schweren Mängeln. Eine technische Kontrolle bei der Prüfstelle des Landes ergab zahlreiche Mängel: Unter anderem war der schwere Anhänger ungebremst verwendet worden. Die Weiterfahrt wurde bis zur nächsten Werkstätte gestattet und polizeilich überwacht. Doch der Landwirt war uneinsichtig: Trotz mehrfacher Aufklärung wurde der 58-jährige Lenker aus dem Tennengau rund drei Stunden später in Puch bei einer Tankstelle angetroffen. Der Anhänger war voll beladen und wieder ungebremst. Die Weiterfahrt wurde neuerlich untersagt. Der Mann wird mehrfach angezeigt.