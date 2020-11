Die Lage in den steirischen Spitälern sei nach wie vor dramatisch angespannt. Die Intensivstationen seien ausgelastet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise seit neun Monaten in voller Schutzausrüstung Dienst versehen, seien an der Belastungsgrenze angelangt. „Das Personal auf den Intensivstationen und in den Isolierbereichen erbringt jetzt außerordentliche Leistungen, für die der Dank der Steirerinnen und Steirer gebührt“, sagten die Kages-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek.