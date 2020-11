Nur wenige Tage nachdem Megan Fox mit ihrem neuen Freund Machine Gun Kelly bei den American Music Awards ihr Red-Carpet-Debüt gefeiert hatte, zieht die Schauspielerin in ihrer Ehe den endgültigen Schlussstrich. Wie „TMZ“ berichtete, reichte die 34-Jährige am Mittwoch in Los Angeles nämlich die Scheidung von Brian Austin Green ein - und zerschlägt somit jegliche Hoffnung auf ein weiteres Liebes-Comeback.