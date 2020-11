Die Österreicher schauen wieder optimistischer in die Zukunft als noch zuletzt. 39 Prozent der Teilnehmer einer neuen Studie bewerteten die kommenden zwölf Monate als eher optimistisch, in der Vorwoche waren es nur 29 Prozent. Zuletzt blickten die Österreicher Anfang September (40 Prozent) so zuversichtlich voraus, der Tiefstwert lag in der Herbstferienwoche bei 28 Prozent.