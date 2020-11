Die Sonne sucht man derzeit am Himmel vor allem in den Niederungen des Nordens und Ostens sowie in den Beckenlagen des Südens zumeist vergeblich - im Gegensatz zu den Bergen, wo sie sich auch am Donnerstag recht ausgiebig zeigen kann. Allerdings konnte man in Klagenfurt stattdessen etwas anderes entdecken, richtete man den Blick statt gen Himmel in Richtung Boden. So waren Straßen, Fahrzeuger und Gehsteige leicht angezuckert. „Schneegriesel“ sorgten für winterliche Stimmung.