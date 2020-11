Sich am Brett wie echte Turnierspieler zu verhalten, dabei half der New Yorker Schachlehrer Bruce Pandolfini den Schauspielern. Bücher, Figuren und Schachuhren aus den 60er-Jahren tragen zur Authentizität bei. Unrealistisch ist hingegen, wie rasch Beth Harmon fast ohne Rückschläge an die Weltspitze aufsteigt. Selbst ein Remis, wie das im Spitzenschach häufige Unentschieden heißt, wird dem Netflix-Publikum nicht zugemutet. Die Männer, die die Serienheldin schlägt, reagieren höflich und anerkennend. Von realen Gegnern wäre einer echten Beth Harmon, gespielt von der argentinisch-britischen Schauspielerin Anya Taylor-Joy in dem Fall Sexismus entgegengeschlagen, sagen viele Kenner der Schachwelt. Das ist der tiefere Grund, warum Spieler die Serie so lieben. „Das Damengambit“ zeigt die Schachszene wie sie gerne wäre.