Beim bisher letzten Weltcuprennen der Damen in Vorarlberg gewann am 12. Jänner 1992 die Tirolerin Sabine Ginther den Slalom und die Kombination in Schruns-Tschagguns. Knapp einen Monat später wurde Patrick Ortlieb bei den Spielen in Albertville Olympiasieger in der Abfahrt. Heute fungiert der Vorzeige-Lecher als Vorsitzender des Organisationskomitees und sorgte dafür, dass die Nachtrennen prinzipiell mit den gleichen Sicherheitsabläufen wie der Auftakt in Sölden Mitte Oktober stattfinden. Das Aufkommen an Personen wurde aus Vorsichtsgründen allerdings noch einmal reduziert.