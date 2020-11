Kurz vor 22.30 Uhr kam der durch Alkohol beeinträchtigte Einheimische mit seinem Pkw in einem Kreuzungsbereich in Langkampfen von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. „Er krachte in der Folge über die angrenzende steile Böschung und kam am Flussbettrand des Inn im einen Meter tiefen Wasser zum Stehen“, heißt es seitens der Polizei.