Allerdings gilt für den Kaiserenkel: Ein Mann, ein Wort! Und so gibt er der Bitte nach, seine neue Herzensdame für das Jubiläumsbuch in ein paar Zeilen zu beschreiben: „Christian ist eine kultivierte und sensible Frau mit vornehmer Dezenz. Sie ist eine liebevolle Beraterin, manchmal auch wertvolle Kritikerin und immer für mich da, also eine Partnerin im besten Sinne des Wortes. Kurz, sie ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben und ich bin glücklich, sie an meiner Seite zu haben.“ Romantische Zeilen Habsburgs, die seine Geburtstags-Biografie beinahe ausklingen lassen. Wäre da nicht – so wie bei Columbo – noch eine letzte spannende Frage: „Und wie steht es um einen Wiedereinstieg in die Politik?“