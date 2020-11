Symptome zu Beginn nicht gemerkt

„Ich selbst habe am Beginn der Erkrankung gar nichts gemerkt. Andere Leute haben mich aufmerksam gemacht, dass ich etwa beim Tennisspielen plötzlich nicht mehr so reagierte wie früher. Auch meine Motorik stimmte nicht mehr. Meine Frau, die im Pflegebereich tätig war, merkte bald, was los ist und riet mir, einen Arzt aufzusuchen.“