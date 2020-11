Schlechte Träume als Anzeichen von Belastung

Tragen wenigstens süße Träume zur Entspannung bei? „Viele haben jetzt während des Homeoffice mehr Zeit zu schlafen, weil etwa der Weg in die Arbeit wegfällt. Sie erinnern sich auch eher an ihre Träume, da der Wecker sie oft nicht mehr abrupt ,aus den Federn’ reißt“, berichtet Prof. Dr. Högl. Wissenschaftern ist zudem aufgefallen, dass v. a. während des ersten Lockdowns viele später ins Bett gingen und dafür in der Früh länger schlummerten - wo das die Lebensumstände erlaubten. „Wer seit Beginn der Krise immer später einschläft, bei dem ist die Regulierung seiner inneren Uhr verschoben, die einerseits genetisch und anderseits durch das eigene Verhalten gesteuert wird. Bestimmte Zeitgeber (etwa Tageslicht) vermitteln dieser, wann Schlaf ansteht. Geht man aber z. B. aufgrund der Ausgangsbeschränkungen tagsüber nur wenig nach draußen, bekommt die innere Uhr eventuell zu wenig Tageslicht.